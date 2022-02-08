سوريا – احتفل مدافع المنتخب السوري لكرة القدم، أحمد الصالح، والفنانة، شهد برمدا، بزفافهما، وذلك بعد ثلاثة أشهر على عقد قرانهما، بحضور الأصدقاء والمشاهير في دمشق.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير، بينهم المخرج سيف السبيعي، والفنانة نورا رحال، والفنانة نانسي زعبلاوي وغيرهم، بينما أحيا الحفل الفنان السوري ناصيف زيتون.

وعبرت نجمة برنامج سوبر ستار بموسمه الثالث، شهد برمدا، عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة في حياتها، وذلك في لقاء لها مع برنامج ET بالعربي أثناء حفل زفافها، وقالت :”شعور السعادة.. لابد من شعور التوتر، أو يمكن الخوف، لأنه فايتة على حياة مختلفة كليا”، بينما رد عليها زوجها قائلا: “أخدتك كل العمر حبيبي، من بعد أربع سنين حب قلتك أخدتك حبيبي وبحبك لتخلص الدني”.

وحرصت الفنانة برمدا على نشر مجموعة صور ومقاطع فيديو من كواليس وأجواء حفل زفافها على حسابها عبر خاصية الستوري في “إنستغرام”.

كما غنت الفنانة في حفل زفافها ولاقت تشجيع وثناء الحضور.

المصدر:RT