ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إنه يجب اعتماد التعديل الدستوري أولًا قبل الشروع في اختيار السلطة التنفيذية.

كرموس أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى أنهم اشترطوا منذ البداية على مجلس النواب اعتماد التعديل الدستوري أولًا، ولكنه أخل بهذا الالتزام، ما قد يسبب عائقًا أمام التوافق إذا أصر مجلس النواب الخميس على اختيار رئيس الحكومة أولًا حتى بدون رأي مجلس الدولة.

ولفت إلى أنهم رحبوا بالخطوة التي اتخذها مجلس النواب واعتبروها إيجابية، مشيرًا إلى أن الإشكالية في الترتيب وفي التوقيت الممنوح لهم؛ حيث لا يمكن بإعطاء التزكيات خلال يومين يحتاجون فيهما لعقد جلسة واتخاذ قرار.

وتوقع أنه سيكون هناك رفض شديد من مجلس الدولة لأي تزكية لأي مترشح، إلا بعد اعتماد التعديل الدستوري، مؤكدًا أن أزمة الثقة ماتزال قائمة بين المجلسين.

كما رأى أن هناك خياران أمام مجلس النواب، إما تأجيل موعد اختيار الحكومة لأسبوع على أقل تقدير أو الاستمرار في منح الثقة للمترشح، مؤكدًا تمسكهم بموقفهم في هذا الوضع من عدم منح أي تزكيات.

وأوضح أنهم غير حريصين على الحكومة أو بقاء أي شخص بقدر مايهمهم المسار الدستوري والوصول إلى انتخابات خلال هذا العام، مضيفًا أن النواب غير جادين في إنهاء المرحلة الانتقالية وأنهم يسعون لتمييع التاريخ وتمديده لأكثر من ذلك.