ليبيا – تابع تقرير إخباري نشرته صحيفة “مانشستر إيفننغ نيوز” البريطانية سير التحقيقات الجارية بشأن تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي الذي نفذه سلمان العبيدي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إن العام 2015 شهد قيام سلمان العبيدي بخطوة كبيرة في مسيرته ليتحول إلى إرهابي بعد أن توقف عن حضور الحفلات والشرب والمخدرات وأطلق لحيته ولبس الجلباب وقضى وقتا أطول في الصلاة.

وأضاف التقرير إن سلمان العبيدي بدأ بالاستماع إلى أصوات من هم أكبر سنا وأكثر تشاؤما بالمجتمع الليبي المنشق بجنوب مانشستر وأصبح تدريجيا متورطا بالتطرف الأصولي فيما أغرته شخصية غامضة لا جذور لها بفكرة أن يصبح جنديا وشهيدا في حرب مقدسة هدفها المعلن الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

وتابع التقرير إن السؤال المطروح الآن هو عن الذي سمم أفكار سلمان العبيدي لدرجة قتله نفسه مشيرا إلى توثيق تأثير أسرته بشكل جيد مع ظهور العديد من المؤثرين المحتملين الآخرين قيل إن 6 منهم على الأقل أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية.

وبين التقرير إن الجواب المحزن على هذا السؤال وفقا لما استمع التحقيق العام المستمر في هذه الفظائع هو أنه لم يتم تحديد يد مرشدة واحدة خبيثة مؤكدا أن ما جرى مثل شرا موحى به من قبل أكثر من شخص ومستوحى من عقلية تشترك فيها جماعة تتميز بكراهيتها للغرب عامة وبريطانيا بشكل خاص.

وأشار التقرير إلى أن نوفمبر الماضي شهد بداية الاستماع إلى خبراء في تطرف سلمان العبيدي مبينا أن الاخيرة وأخوته انتظموا في الحضور لصالون حلاقة “فيد أوي” في شارع “برنسس رود” في منطقة “موس سايد” وفيه تم مناقشة السياسة الليبية والإرهاب في كثير من الأحيان خلال العامين 2015 و2016.

وبين التقرير إن إمارات التقوى بانت فجأة على سلمان العبيدي في وقت بدأ فيه بالظهور وجه آخر معروف في صالون الحلاقة من منطقة “ألكسندرا بارك” المجاورة مصاب بشلل نصفي هو عبد الرؤوف عبد الله كان لديه طريقة تفكير تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف التقرير إن المحكمة التي حاكمت هاشم العبيدي في العام 2019 استمعت إلى أدله من أحد أقربائه المالك لصالون الحلاقة إنه منع أولاده من الاختلاط مع عبد الله لأفكاره المتطرفة فهو ليبيا بريطاني يمثل بطلا في مجتمع المنشقين الليبيين المرابطين في مدينة مانشستر.

وأكد التقرير إن عبد الله أصيب بالشلل عام 2011 بعد إصابته برصاصة في العمود الفقري وهو يقاتل ضد نظام العقيد الراحل القذافي مع “لواء طرابلس” فيما حث رمضان العبيدي والد سلمان وهاشم وإسماعيل متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للدعاء من أجله فيما يخضع لعملية جراحية في المستشفى.

وأوضح التقرير إن سلمان العبيدي وبمجرد عودته إلى مدينة مانشستر شوهد وهو يدفع عبد الله بانتظام في الشوارع على كرسيه المتحرك فهما صديقان منذ مرحلة الطفولة رغم كون الأخير أكبر سنا من الأول في وقت تغيرت فيه حياة عبد الله في السنوات التي أعقبت إصابته.

وأضاف التقرير إن عبد الله التحق بتنظيم “داعش” الإرهابي وبات في قلب زمرة المتعاطفين مع التنظيم في جنوب مدينة مانشستر مشيرا إلى أنه أدار مركزا للاتصالات من منزل أسرته بشارع “ويسترلنغ رود” في منطقة “موس سايد” بدعم الإرهابيين وتوفير المال والوسطاء والأسلحة.

وتابع التقرير إن شقيق عبد الرؤوف محمد عبد الله هو من المتعصبين أيضا وقام ذات مرة بملء استمارة طلب ليصبح قناصا تابعا لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا مع ذكر قدراته القتالية وتجربته السابقة في الحرب المقدسة وتفضيله للمدافع الرشاشة المضادة للطائرات.

وأوضح التقرير إن الشقيقين تم سجنهما من بين 6 أشخاص على الأقل كان سلمان العبيدي يعرفهم وأدينوا بارتكاب جرائم إرهابية وفقا لما استمع إليه التحقيق مؤكدا إن عبد الرؤوف البالغ من العمر 27 عاما اعترف خلال محاكمته بأنه قاتل مع كتيبة “شهداء 17 فبراير” أثناء الصراع في ليبيا مع شقيقه محمد.

وأضاف التقرير إن المحكمة قضت بالسجن 9 أعوام ونصف قابلة للتمديد في العام 2016 على عبد الرؤوف عبد الله بعد إدانته من قبل هيئة محلفين بارتكاب أعمال إرهابية وتسهيل السفر وجمع الأموال لتمكين الآخرين من المشاركة في الحرب في سوريا وهو لا يزال وراء القضبان.

وبين التقرير إن عبد الرؤوف نفى خلال تحقيقات تم إجراؤها في العام الماضي مساعدته الأخوين سلمان وهاشم العبيدي في تنفيذ تفجير “مانشستر أرينا” أو جعلهما متطرفين فيما أكد “ماثيو ويلكينسون” خبير التحقيق في التطرف للمحققين إن علاقته مع سلمان كانت حاسمة في تطرفه.

وأخبر “ويلكينسون” لجنة التحقيق في شهادته أن عبد الله هو المسؤول عن تهيئة سلمان العبيدي لاعتناق وجهة النظر العالمية المتشددة والمتطرفة فيما تم الإطلاع على تحليل لبيانات هاتف له تم الاستيلاء عليه وفيها ظهر إجراء أكثر من ألف اتصال مع سلمان عبيدي في نوفمبر من العام 2014 بعد أن توطدت صداقتهما.

وأضاف التقرير إن الشرطة وجدت على هاتف عبد الله 35 إشارة لشهداء أو انتحار أو عذارى الجنة في الرسائل التي أرسلها إلى معارفه فيما استمع التحقيق إلى أن 5 منهم تم توجيههم إلى سلمان العبيدي الذي زار عبد الله في السجن في فبراير 2015 بينما كان الأخير في انتظار المحاكمة.

وتسائل التقرير عن كون هذه الزيارة مجرد صدفة فهي قد أتت خلال الفترة التي بدأ فيها سلمان العبيدي يصبح أكثر تدينا فيما زار الأخير الإرهابي المدان عبد الله مرة أخرى في يناير من العام 2017 قبل 4 أشهر من التفجير فيما استخدم عبد الرؤوف هاتفا محمولا غير قانوني أثناء وجوده في السجن.

وأضاف التقرير أن عبد الله قام في أوائل العام 2017 بمحاولة الاتصال بسلمان العبيدي لكنه أصر على أنه لا علاقة له بتفجير “مانشستر أرينا” أو جعل منفذه متطرفا فيما أكد أنه كان يقوم بدردشة عادية مع صديقه في وقت حدثت فيه المكالمات أثناء سعي سلمان وهاشم للحصول على مواد كيميائية للقنابل.

ووفقا لرئيس التحقيق في الـ29 من نوفمبر من العام 2018 “سيمون باراكلو” فإن عبد الله تم اعتباره مشتبه به رسميا وبشدة في كونه المؤثر الذي يفرض بمهارة آراء متطرفة على سلمان العبيدي وأنه لعب دورا ما في التخطيط والتأثير والدوافع الأيديولوجية للتفجير الإرهابي.

وبين التقرير إن الشرطة البريطانية تشتبه في أن سلمان العبيدي ربما يكون قد تأثر بآخرين من نفس النوع أيضا فقد كان قريبا من فراش موت إمام مسجد مدينة بليموث منصور العنزي قبل وقت قصير من وفاته بسبب السرطان في يناير من العام 2017 فيما ألغى زيارة لعبد الله في السجن للقيام بذلك.

وأكد التقرير إن رجل الدين هذا كان على اتصال هاتفي مع سلمان وهاشم العبيدي خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر من العام 2016 ويناير من العام 2017 عندما بدأت مؤامرة الأخوين في التبلور فيما تم إلقاء القبض على العنزي وهو مواطن كويتي في إطار التحقيق في هجوم إرهابي فاشل قام به شخص اعتنق الإسلام.

ووفقا لما استمع إليه التحقيق تم تنفيذ الهجوم في مدينة إكستر في مايو من العام 2008 فيما قامت الشرطة البريطانية بإلقاء القبض على العنزي بسبب القلق بشأن آرائه المعادية للغرب فيما تحدث التقرير عن حسن الاستقبال لوالدي سلمان رمضان العبيدي وسامية طبال من قبل مدينة مانشستر.

وأوضح التقرير إن مدينة مانشستر رحبت بهما بوصفهما لاجئين ومنحتهما منزلا في منطقة “فالوفيلد” في العام 1993 بالإضافة إلى المزايا والرعاية الصحية والتعليم على أمل أن يزدهر أبنائهما مثل الكثير من المهاجرين الذين بنيت عليهم هذه المدينة .

وتابع التقرير إنه بحلول الوقت الذي عادوا فيه إلى ليبيا في العام 2016 كان 2 من أبنائهما يخططان لجريمة في قلب منزلهما الذي شهد تنمية تطرفهما مبينا إن التحقيق العام الذي طال أمده استمع في هذه الفظائع الكثير من الأدلة التي تشير إلى مواقف الوالدين وكراهيتهما الواضحة للغرب وتأثيرهم على أبنائهما.

وأشار التقرير إلى رفض الأم والأب التعاون مع التحقيق رغم كونهما مشتبه بهما رسميا وسيتم القبض عليهما إذا عادا إلى بريطانيا مبينا إن التحقيقات مع رمضان العبيدي إن تمت فلن يتعلق الأمر فقط بكيفية تحول ولديه القاتلين الجماعيين إلى متطرفين.

وأضاف التقرير إن التحقيق سيسأل عن سبب العثور على بصمات أصابعه والحمض النووي له على المؤشر ومقبض الباب الجانبي للسائق وأسطوانة زرقاء داخل سيارة “نيسان ميكرا” قديمة محطمة كان ولداه قد أوقفاها في منطقة “روشولمي” لتخزين معدات صنع القنابل للهجوم.

وبين التقرير إن المحققين قاموا ووفقا لهذه الأدلة بجعل رمضان العبيدي مشتبه به رسميا في الـ19 من أغسطس من العام 2017 بعد نحو 3 أشهر من التفجير الإرهابي وبوصفه متطرف دينيا قام بتربية أبنائه على كره العقيد الراحل القذافي حاكم ليبيا السابق.

ووفقا للتقرير فإن رمضان العبيدي عضو في الجماعة المقاتلة المتحالفة مع تنظيم “القاعدة” الإرهابي ونشر مرة بفخر صورة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لولده هاشم الذي كان آنذاك يبلغ من العمر 15 عاما وهو يحمل سلاحا آليا مع تسمية توضيحية تقول:”هاشم الأسد في التدريب”.

وأضاف التقرير إن رمضان العبيدي كان ضابطا أمنيا في ظل نظام العقيد الراحل القذافي قبل أن يفر إلى بريطانيا مع أسرته الشابة لادعائه أنه يعاني من الاضطهاد الديني ليمضي الكثير من وقته في المساجد بمدينة مانشستر لعدم وجود الوظائف واعتماده على إعانات تأتي من أموال دافعي الضرائب.

وتابع التقرير إن من بين هذه المساجد “ديدسبري” حيث كان يؤذن أحيانا للصلاة فيما تطوع ابنه الأكبر إسماعيل في مدرسة اللغة العربية بالمسجد قامت زوجته بالتدريس هناك لفترة وجيزة فيما تحدثت معه الشرطة البريطانية لمرتين في العام 2011 لقيامه برحلات عدة إلى شمال إفريقيا.

وبحسب التقرير زعم رمضان العبيدي أنه سافر مع ولديه سلمان وهاشم للمشاركة في قوافل المساعدات وتقديم المساعدة الطبية لمن يحاربون نظام العقيد الراحل القذافي مبينا أنه لم يتلق أي تدريب عسكري أو طبي وأنكر حمل السلاح ضد حكومة بلاده وعضويته في الجماعة المقاتلة.

وأضاف التقرير إن شقيقة رمضان العبيدي التي سافر المحققون في تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي للقائها في كندا حيث تقيم قامت برواية قصة مختلفة مفاده أن العبيدي عاد إلى ليبيا في العام 2011 لمحاربة نظام العقيد الراحل القذافي لكنه اضطر للتوقف بسبب إصابته بشظية في ظهره.

وبين التقرير إن الشرطة البريطانية كشفت عن صورة لسلمان العبيدي في الـ17 من أغسطس من ذات العام وهو يحمل بندقية أمام لافتة تابعة لكتيبة شهداء 17 فبراير فيما تم الاشتباه بسامية طبال من قبل المحققين في الـ14 من نوفمبر عام 2018 زفقا لما استمع إليه التحقيق.

وأضاف التقرير إن طبال قامت بالإعجاب عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعدد من الجماعات المسلحة بما فيها الكتيبة وقوة الدرع التي ورد أن لها صلات بتنظيم “القاعدة” الإرهابي في وقت يتم فيه طرح التساؤلات بشأن الـ200 ألف جنيه إسترليني من المساعدات الحكومية التي تلقتها الأسرة في 7 سنوات.

وتابع التقرير إن محاكمة هاشم العبيدي في العام 2019 شهدت الاستماع لأدلة بشأن استخدام جانب من هذه الأموال في شراء مكونات القنابل فيما لا زال المحققون راغبون بتوجيه سؤال إلى طبال حول تمويل الإرهاب والابتعاد المفاجئ لسلمان وشقيقه من مدينة مانشستر إلى ليبيا قبل عودة الأول لتنفيذ التفجير.

وأخبر “ويلكنسون” لجنة التحقيق أن هاشم العبيدي وإن كان المتطرف الرئيسي للمفجر سلمان إلا أن والدهما رمضان لم يأخذ ابنيه فقط للانخراط في القتال في ليبيا بل روج للاستشهاد وأعلن عن “آرائه الجهادية” على بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وقدم أبنائه لعالم العنف.

وانتقل التقرير للحديث عن الشقيق الأكبر إسماعيل العبيدي الذي فر في أغسطس الماضي فيما يعتقد التحقيق أنه محاولة متعمدة لتجنب الإدلاء بشهادة ويعتقد أنه موجود في ليبيا ويعيش باسم جديد مع زوجته وأطفاله ممن غادروا منزلهم في جنوب مدينة مانشستر للانضمام إليه.

ووفقا للتقرير فإن المحققين يشتبهون في أن إسماعيل العبيدي على دراية بتطرف سلمان فهو متعاطف أيضا مع تنظيم “داعش” الإرهابي” فيما بات مشتبها به في غضون 12 ساعة من التفجير وتم القبض عليه وأجاب على الأسئلة في البداية على مدار الأسبوعين اللذين احتجز فيهما للاشتباه في الإرهاب.

وتابع التقرير إن إسماعيل العبيدي نفى التورط أو المعرفة بالتفجير وقدم للشرطة البريطانية وصفا لتحركاته حول مدينة مانشستر في ذلك اليوم لكنه رفض في وقت لاحق الإجابة على الأسئلة وأعطى الضباط بيانا معدا ينفي مرة أخرى المعرفة بالهجوم أو تطرف سلمان.

وأضاف التقرير إن إسماعيل لم تم توجيه الاتهام إليه لكن التحقيق معه لا يزال مفتوحا رغم أنه لم يعد مشتبها به رسميا إلا أن رئيس التحقيق السير “جون سوندرز” لديه السلطة لإلقاء القبض عليه وتقديمه للمثول أمامه إذا عاد إلى بريطانيا فيما استمع المحققون لوجود الحمض النووي له هو الآخر.

وأوضح التقرير إن الحمض النووي لإسماعيل العبيدي كان على مطرقة تم العثور عليها داخل سيارة “نيسان ميكرا” المستخدمة لتخزين المتفجرات الشيطانية القاتلة فيما تم إيقافه من قبل شرطة مكافحة الإرهاب في مطار هيثرو في طريق عودته من شهر العسل في إندونيسيا في الـ3 من سبتمبر عام 2015.

وتابع التقرير إن فحص أجهزته الإلكترونية أثب اهتمامه بتنظيم “داعش” الإرهابي من خلال وجود مواد للدعاية الإعلامية لهذا التنظيم فضلا عن صور عديدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لرجال يرتدون ملابس مموهة ويحملون أسلحة عسكرية.

وأضاف التقرير إن الصور أظهرت من يحمل قاذفة “آر بي جي” وقذيفة مدفعية وجالس على مدفع مضاد للطائرات وحامل لرشاش وشعار تنظيم “داعش” الإرهابي خلفه بالإضافة لصور سيئة السمعة وصادمة للطيار الأردني معاذ الكساسبة قبل أن يتم الإقدام على جريمة أحراقه حيا في فبراير من العام 2015.

وعلق إسماعيل العبيدي بالقول:”لا بد من البحث عن الحطب” فيما لم يثبت تتبع فيديو الجريمة تورطه في نشره في وقت شاهدت فيه شرطة الإرهاب صورا للنزاع والحرب بما في ذلك جثث وجثة مقطوعة الرأس والمزيد من صور الأشخاص الذين يحرقون.

وبين التقرير إن أحدى الصور أظهرت إسماعيل العبيدي وبجانبه نزيه نجل أنس الليبي الصديق سيء السمعة لوالده رمضان عبيدي وهو ليبي في المنفى يعيش حياة مجهولة في شقة في منطقة “ديدسبري” منذ التسعينيات على الرغم من كونه قائدا لتنظيم “القاعدة” الإرهابي.

وأضاف التقرير إن الليبي توفي جراء إصابته بسرطان الكبد خلال احتجازه في الولايات المتحدة في يناير من العام 2015 أثناء انتظار محاكمته بتهمة تفجير تنظيم “القاعدة” الإرهابي للسفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا ما أودى بحياة 224 شخصا وإصابة 4500 آخرين.

وتابع التقرير إن أحد الصور بينت إسماعيل العبيدي رافعا بندقية أمام شعار كتيبة شهداء 17 فبراير فيما أظهرت أخرى سلمان وهو يحمل إصبع السبابة اليسرى عاليا وهو ما يعتبر علامة على الولاء لتنظيم “داعش” الإرهابي وثالثه لهاشم وهو يحمل صاروخا مضادا للطائرات من طراز “ستينغر”.

وأضاف التقرير أن التحقيقات كشفت عن مزيد من المواد الغاسلة للأدمغة في منزل إسماعيل العبيدي في مدينة مانشستر بعد التفجير الإرهابي بما في ذلك صور جثث محترقة وعلم تنظيم “داعش” الإرهابي مع تسمية توضيحية تقول “أبايع” وصورة لسلمان يحمل بندقية وأخرى لإسماعيل حاملا سلاحا ناريا.

وبين التقرير العثور على محاضرات فيديوية لداعية الكراهية أنور العولقي الذي قتل في غارة أميركية بطائرة مسيرة عام 2011 بالإضافة لصور أخرى لسلمان وهو يحمل سلسلة من الأسلحة ويرتدي ملابس عسكرية. وإسماعيل يحمل أسلحة مختلفة في الصور بينما أظهر مقطع فيديو سلمان ورجال آخرين يطلقون النار.

ووفقا لرأي “ويلكينسون” كان سلمان في حاجة ماسة إلى الاهتمام الذي لم تعطه أسرته أبدا فهو لم يكن مقدرا له أن يرتكب جريمة قتل جماعي بل كان باحثا عن القبول لأنه كان غير بارز في وسط أقرانه في الكلية وغيرهم من الناس المحيطين به فالمفجر بحث عن الالتفات إليه.

وأضاف “ويلكينسون” أن الالتفات إليه يتم في إطار النظرة العالمية المتطرفة العنيفة التي كان يتبناها مع شقيقه هاشم ومن خلال آلية مثالية لاكتساب الشهرة والبناء على السمعة الوليدة التي اكتسبها في ليبيا كمقاتل جيد نجح تنظيم “داعش” الإرهابي في جذبه وأبناء جيله لتحقيق العنف العالمي.

وتابع “ويلكينسون” أن سلمان أراد أن يقول لوالده من خلال فعلته:”أبي كما تعلم انظر إلى ما فعلته الآن” سعيا منه للحصول على القبول والاهتمام من جميع أنواع الأوساط فهو كان يشعر بالرفض ولم يستطع العثور على نفسه مع مضايقات عديدة من أقرانه ووالديه على ما يبدو.

وبين “ويلكينسون” إن القليل فقط كان من الممكن أن يعيقه عن القيام بفعلته في ظل وجود عدة مغريات من وجهة نظره تتمثل في الوعد بالجنة والعذارى فيها فهو ببساطة لم يحصل على شخص سليم وبالغ ومسؤول يسأله عن أحواله والذي يثير انزعاجه ما يعني أنه ضحية منزل مضطرب للغاية.

ترجمة المرصد – خاص