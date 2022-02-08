ليبيا – التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أمس الإثنين مع وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو.

اللقاء بحث بحسب تغريدة نشرتها وليامز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” آخر التطورات في ليبيا وأهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة.

وعبرت وليامز عن امتنانها لدعم إيطاليا الثابت لجهود الوساطة ومختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال دي مايو بحسب ما ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية: “التقيت اليوم في روما المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز لإطلاعنا على الوضع في ليبيا،و تواصل إيطاليا العمل بأقصى قدر من الالتزام في هذا الملف”، مشددًا على أن “الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي، واحترام حقوق الإنسان في ليبيا هي من أولويات إيطاليا”.