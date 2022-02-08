ليبيا – استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني أحميد حومه.

جلسة البرلمان ناقشت مشروع قانون الأمن الداخلي،حيث قرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة التشريعية ولجنة الداخلية لدراسته وتعديله وبذلك عُلقت الجلسة إلى غدٍ الاربعاء.

واقترح المستشار صالح أن يتولى رئيس جهاز الأمن الداخلي إدارته وتصريف شؤونه وله في سبيل ذلك سلطة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه طبقا لأحكام هذا القانون ويصدر قرارًا بتحديد اختصاصات الجهات المعاونة والمدراء، ويجوز له أن يسند أحد الموظفين بالجهاز أحد اختصاصاته في مهمة محددة ويحل محل الرئيس عند غيابه.

كما يتضمن الاقتراح أن يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء وفي اتصالاته بالغير وعلى الجهات المعنية دعوة رئيس الجهاز لحضور أي جلسة متعلقة بالأمن الوطني وأن يصدر رئيس الجهاز التعليمات التي تمكن الجهاز من ممارسة نشاطه وتضمن سرية أعماله، ولا يجوز الإدلاء بأي معلومات سرية إلا بإذن من رئيس الوزراء.

وطالب صالح في مقترحه بأن يكون رئيس الجهاز مسؤولا أمام مجلس الوزراء عن نشاط الجهاز وأعماله ، وأن يتكون الكادر الوظيفي من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين المدنيين والمتعاونين بعقود.

المستشار صالح طالب في مقترحه بأن تكون الرتب من “لواء، عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب ملازم، أول ملازم”، وبالنسبة لرتب ضباط الصف “نائب ضابط أول، نائب ضابط، مساعد ضابط أول، مساعد ضابط، رئيس غرفة أول، رئيس غرفة، عريف”، وأن يختص الجهاز بترقية الضباط حتى رتبة مقدم ويختص رئيس الوزراء بترقية الضباط حتى رتبة مقدم بترشيح من رئيس الجهاز.