مصر – أعلنت مصر، الثلاثاء، انطلاق مناورة مع القوات المشتركة الغربية، بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

ووفق بيان للجيش المصري “انطلقت فعاليات التدريب البحري الدولي (IMX / CE22)، الذى تستمر فعالياته لعدة أيام (لم يحددها) بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر (شرق)”.

وأفاد البيان بـ”مشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية (..) لتنفيذ أنشطة تدريبية لمجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتنفيذ إجراءات الأمن البحري وتأمين السفن ومكافحة الألغام البحرية وغيرها”.

وأوضح أن التدريب يأتي “تأكيداً على عمق الشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول المشاركة بالتدريب (لم يحددها) بما يساهم في دعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة”.

ويعد التدريب (IMX / CE22) من أكبر التدريبات البحرية الدولية المشتركة في العالم والشرق الأوسط، حيث يشارك بمركز القيادة المشتركة للتدريب بالبحرين 51 دولة، حسب البيان ذاته.

ومؤخرا تزايدت التمارين البحرية بين دول المنطقة مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر، جراء أحداث منها احتجاز جماعة الحوثي اليمنية سفينة إماراتية، ما دفع دول عربية وغربية للمطالبة باحترام سلامة وحرية الملاحة.

وتتهم واشنطن وعواصم خليجية، منها الرياض، إيران بأنها تُضر بالملاحة في البحر الأحمر، وتدعم عناصر مسلحة كالحوثيين لتنفيذ أهدافها، وهو ما تنفيه طهران وتقول إنها تسعي إلى تفاهمات مع دول الخليج.

الأناضول