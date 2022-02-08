بكين – أعرب الممثل الأمريكي أليك بالدوين عن إعجابه بأداء البطلة الروسية في التزحلق على الجليد كاميلا فالييفا، بعد أن حققت اليوم الاثنين إنجازا غير مسبوق خلال مشاركتها في أولمبياد بكين.

وكتب بالدوين عبر حسابه في “إنستغرام”: “أنا أحب الألعاب الأولمبية لأن الكوكب يتوقف حتى في مثل هذه الأوقات العصيبة لمشاهدة الرياضيين (والفنانين) مثل كاميلا فالييفا، جمال هذا العالم الذي صنعه شخص واحد”.

ووصف بالدوين جمال الجملة الحركية التي نفذتها فالييفا بالأغنية والقصيدة والفنون الجميلة، وختم قائلا: “شكرا لك كاميلا فالييفا على منح العالم الجمال الذي يجعل القلب يتوقف”.

يذكر أن فالييفا أثناء أدائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق على الجليد في وقت سابق اليوم، نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء، لتخطف الأنظار في اليوم الثالث من منافسات الأولمبياد الشتوي.

وبأدائها الرائع أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد الميدالية الذهبية برصيد 74 نقطة.

المصدر: rsport.ria.ru