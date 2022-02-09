ليبيا – أكد القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا على أن الشعب سيكون فعلًا مع من يخدم مصالح الأمة الليبية، والشعب الليبي الآن ليس لديه أي مصالح متحققة عبر وجود مجلسي النواب والدولة العبثيين وراء التمديد والاستمرار في حكم الليبيين عبر مافيا سلطوية مضى عليها أكثر من عشر سنوات وهي تتقاسم هذه الأدوار وتوزع ما بينها الصفقات عند كل منعطف تمر به البلاد.

الأمين قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذيذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن الحقيقة السياسية الواضحة طيلة العشر سنوات أثبتت أن الحكومات كانت ضحايا المجالس التشريعية والاستبداد السلطوي، والإرهاب السلطوي مورس بما فيه الانقلابات عبر هذه المجالس التي أحدها يختطفه “جنرال في الرجمة” والثاني وهو مجلس المشري يختطفه حزب المشري وجماعته تحديدًا، بحسب زعمه.

وشدد على أن هذه الأجسام منتهية ويجب على الشعب النزول للشوارع وتعطيل هذه الأجسام بالقوة القاهرة الشعبية.

ونوّه إلى أن أي قرارات وقوانين صادرة عن المجلسين بتنسيق ظاهري أو باطني في حكم العدم ومجمدة وعلى الحكومة أن توسع دائرة العمل الوطني، مضيفًا: “من عطل الانتخابات في ليبيا للأسف ليس الحكومة وبدون مغالطات وكذب حتى من لا يحب الحكومة عليه أن يعترف، الانتخابات عبارة عن سوفتوير، قانون دستوري لإجراء الانتخابات”.

كما طالب الحكومة بضرورة أن تنفتح على التيار المدني وتستشير الجهات القضائية والمحكمة الدستورية وغيرها، وهناك نقابات مهمة يمكن للحكومة أن تعمل وتنسق معها وهي ذات قيمة ومنها نقابة المحامين، وتكتل القضاة الموجودين في ليبيا؛ لأن هذا الانفتاح يعني تعزيز روح المشاركة في انقاذ البلاد واللقاء بقادة الأحزاب السياسية التي تنحو نحو العمل الوطني الجامع وإجراء شراكات تشاورية معها، وهذا ما سيوقف عقيلة والمعسكر الانقلابي ومن يريدون البقاء في السلطة من معسكر عقيلة والمشري، بحسب تعبيره.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ هل سمعت كلمة عبد الحميد الدبيبة التي حذر فيها من الدخول لمرحلة انتقالية اخرى وتحدث عن تسوية صارت من نوع ما ما بين المجلسين الذين كانا لوقت قريب متخاصمين، ولكنهما لم يتوافقا إلا على شيء واحد وهو التمديد لفترة انتقالية جديدة لإطالة أمد عمر بقائهما في السلطة؟

تابعت الكلمة لرئيس الحكومة، وأرى انه تأخر في إعلان مثل هذا الموقف الواضح من هذه الأجسام الفاقدة للشرعية والذاهبة بالبلاد للهاوية ما لم تردع سواء من جهاز تنفيذي يتمثل ويعمل بصلاحياته ويعلي المصلحة الوطنية، ومن شأنها ويحفظ للشعب حقه في انتخابات نزيهة وحرة ويستكمل المشوار الانتخابي، الكلمة بالمجمل وضعت الكثير من النقاط على الحروف، ولكن ما ينبغي أن نؤكد عليه كمستقلين أن نقول إن على الحكومة أن تنحاز للشعب طالما أنها مع الشعب.

الشعب سيكون فعلًا مع من يخدم مصالح الأمة الليبية والشعب الليبي الآن ليس لديه أي مصالح متحققة عبر وجود هذين المجلسين العبثيين وراء التمديد والاستمرار في حكم الليبيين عبر مافيا سلطوية مضى عليها أكثر من عشر وسبع سنوات وهي تتقاسم هذه الأدوار، وتوزع ما بينها الصفقات عند كل منعطف تمر به البلاد، بل أن الحقيقة السياسية الواضحة طيلة العشر سنوات أثبتت أن الحكومات كانت ضحايا المجالس التشريعية، والاستبداد السلطوي، والإرهاب السلطوي مورس بما فيه الانقلابات عبر هذه المجالس التي أحدها يختطفه جنرال في الرجمة والثاني وهو مجلس المشري يختطفه حزب المشري وجماعته تحديدًا، والذي ارتضت أن يمرر مجلس النواب عملية إسقاط حكومة ولم يضع لها بفيتو واضحة وصريحة من المشري الذي يناقض نفسه.

هذه الأجسام منتهية ويجب على الشعب أن ينزل للشوارع ويعطل الأجسام بالقوة القاهرة الشعبية.

س/ هل نحن بصدد العودة لمربع الانقسام مرة أخرى؟

هذا ليس مخيفًا ليهددنا به من يصنعه؛ لأن من يصنع حكومة ثانية في مثل هذه الظروف ويجعل منها موازية تهدد البلد والاستعادة للمربع الأول، على هذه الحكومة ألا تخشى من المهدد الذي يصنعه عقيلة والمشري معًا بتنسيق مسبق وعليه أن يتشبث بصلاحياته ويستمر في تحقيق المسار الدستوري الانتخابي بأسرع وقت، وألا يلتفت لهؤلاء وأن يعلي من شأن وقيمة مطلبية الشارع الليبي بإزاحة الأجسام ومنع ركوبها لموجة المرحلة الإنتقالية الجديدة الممددة بجوازات سفر ومرتبات محصنة، وألا يمنحهم هذه الفرصة لأن الشعب الليبي الذي سيخرج منذ الغد سيتوجه لمقر الأجسام ويعتصم والعصيان المدني.

أي قرارات وقوانين صادرة عن المجلسين بتنسيق ظاهري أو باطني في حكم العدم ومجمدة وعلى الحكومة أن توسع دائرة العمل الوطني، طالما أن الحكومة موجودة وتعمل والمجتمع الدولي عاجلًا أم آجلًا سنستمع لرأيه، وهو أحرص ما يكون على عدم العودة للمربع الأول، لأنه يعرف مخاطر الانقسام أنه سيهدد ليس العمل المؤسسي الهش بل سيهدد الحالة الملتزمة بوقف إطلاق النار حتى هذه اللحظة، وهذا مخوف دولي كبير لن يسمح هذا المجتمع الدولي بانقسامه.

س/ في كلمة الدبيبة قال من كانوا يدعون الخصوم في الشاشات تحالفوا اليوم من أجل الحكم والمال؟

الدبيبة في تصريحاته قصد مجلسي النواب والدولة، وهنا لم يقصد ملتقى جنيف وملتقى الـ 75 وهذا يمكن أن يقبل منه باعتبار أن الصراع الآن الذي يدار والحالة من الصفقات التي تصنع والتحضيرات التي تنتج حكومة بتوافق معسكر حفتر ومرتدي فبراير، ومع مجلس الدولة الذي يقوده المشري وتماهى مع سياسات وزارة الخارجية التركية وتنسيقاتها مع مصر في إطار التقارب الدولي لتعويم تيار الإخوان المسلمين على حساب الأزمة الليبية، والذي عبر عنه محمد صوان بكل وضوح ساخرًا من حرب البنيان في سرت وحرب ومجابهة ودفاع أحرار فبراير في البركان 4 أبريل، وهذا يطيح كما قال الدبيبة بهذه النخب السلطوية الفاسدة وفق مصالح دولية وإقليمية بالتالي يقصد مجلسي النواب والدولة الممثلين بشخص عقيلة والمشري تحديدًا.

الآن أمامنا حكومة نريد منها أن تنجز الاستحقاق الانتخابي بتوفير الأجواء والبيئة. أي حكومة في العالم تريد أن تبقى في السلطة، هذا ليس اكتشافًا، ما هو موجود الآن لدينا ومن عطل الانتخابات في ليبيا للأسف ليس الحكومة وبدون مغالطات وكذب حتى من لا يحب الحكومة عليه أن يعترف، الانتخابات عبارة عن سوفتوير، قانون دستوري لإجراء الانتخابات.

س/ في كلمة الدبيبة هو رفض المسارات الأحادية وحذر منها وقال أن يعتد بها، ولكنه في الوقت ذاته يريد الذهاب لانتخابات دون وجود أرضية دستورية وقانونية وهي خطوة أحادية، كيف يفهم هذا التناقض؟

لم يقصد أنه يريد أن يذهب بدون قاعده دستورية ولا يستطيع وليس من المنطقي أن يعني ذلك، هو يعني رفضه لأحادية مجلس النواب في فرض خارطة حريق على الليبيين، وهذا باعتبار أنه مخالف سواء لنصوص الاتفاق السياسي أو تونس أو ملتقى جنيف، هو يرفض ذلك باعتباره النتاج الأخير منها حتى استمرارية مجلسي النواب والدولة هي نتاج توافقية ما سمي بجنيف، وطالما هو هكذا بالتأكيد يقصد.

على الحكومة أن تنفتح على التيار المدني وتستشير الجهات القضائية والمحكمة الدستورية وغيرها وهناك نقابات مهمة يمكن للحكومة أن تعمل وتنسق معها، وهي ذات قيمة ومنها نقابة المحاميين، وتكتل القضاة الموجودين في ليبيا، هذا الانفتاح يعني تعزيز روح المشاركة في إنقاذ البلاد واللقاء بقادة الأحزاب السياسية التي تنحو نحو العمل الوطني الجامع وإجراء شراكات تشاورية معها، وهذا ما سيوقف عقيلة والمعسكر الانقلابي ومن يريدون البقاء في السلطة من معسكر عقيلة والمشري.