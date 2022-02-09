روسيا – رفعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لنسبة التضخم في روسيا لعام 2022 من 4% إلى 5.9%، وفقا لما ذكرته صحيفة “فيدوموستي” اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول.

وأشار المسؤول إلى أن المؤشر تمت مراجعته في إطار تنفيذ تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أوعز للحكومة في نهاية سبتمبر الماضي توضيح توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التضخم، بحلول 4 فبراير الجاري.

ووفقا لمحاور الصحيفة فإنه “على الرغم من وضع توقعات جديدة بالفعل، إلا أن معاييرها تبقى مرنة وتعتمد إلى حد كبير على وضع السوق”.

وأضاف أن المسؤولين الروس الآن يبحثون مسائل مالية متعلقة بالميزانية. ولفت المسؤول إلى أن الميزانية الروسية في 2022 ستشهد فائضا في الإيرادات.

ووفقا لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية تسارع التضخم في روسيا إلى 8.82% في 28 يناير الماضي، بعد أن كان عند 8.64% في 21 يناير الماضي.

وسجل التضخم في العام 2021 مستوى 8.39%.

المصدر: إنترفاكس