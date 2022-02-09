الجزائر – كشف وزير الصيد البحري الجزائري، هشام صلواتشي، امس عن موعد صناعة أول سفينة جزائرية لصيد سمك التونة.

وفي تصريحات للإذاعة الأولى، أعلن هشام صلواتشي، أن “أول سفينة لصيد التونة من صنع جزائري سترى النور خلال عام 2022″، لافتا إلى أن “هذه السفينة التي تعد الأولى من نوعها، هي بطول 30 مترا، وتدخل الخدمة هذا العام في إطار مشروع صناعة سفن الصيد بالجزائر”.

وأشار صلواتشي إلى أنه سيتم اعتماد نظام معالم مراقبة السفن، الذي تمت المصادقة عليه بمرسوم تنفيذي مؤخرا في مجلس الحكومة، وهو النظام الذي يسمح بحماية الصيادين ومتابعتهم خلال عملية الصيد في المناطق المتقدمة أو حتى الصيد خارج المياه الإقليمية الوطنية، موضحا أن هذه الاستراتيجية تمر أيضا عبر توسيع قدرات موانئ الصيد البحرية لاستيعاب سفن الصيد كبيرة الحجم.

المصدر: “الشروق” الجزائرية