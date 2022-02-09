إيران – أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن الحرس الثوري كشف عن صاروخ باليستي (خيبر شكن) قادر على إصابة أهداف على بعد 1450 كيلومترا، بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية.

وبحسب “تسنيم”، صاروخ “خيبر شكن” أو “كاسر خيبر” يعد من الجيل الثالث لصواريخ الحرس الثوري بعيدة المدى حيث “يصل مداه الى 1450 كم، ويعمل بالوقود الجامد ولديه إمكانية المناورة لتخطي الدروع الصاروخية والأنظمة المضادة للصواريخ”.

هذا وتعتبر رشاقة الصاروخ وسرعته المميزة في إصابة الأهداف على مدى 1450 من خصائص هذا الصاروخ، حيث تم تقليص وزن الصاروخ إلى ثلث ما كان يزن في الجيل السابق، كما أن عملية التحضير لإطلاقه تستغرق وقتا اقل بكثير من النماذج السابقة وتضاعفت سرعة هذه العملية لستة اضعاف، وصمم هذا الصاروخ وتم تصنيعه بصورة كاملة بالاعتماد على الخبرات المحلية في إيران، وفق “تسنيم”.

هذا وقال قائد قوة الجو فضاء للحرس الثوري العميد حاجي زاده إن “قوة الرأس الحربي للصاروخ تضاعف نظرا لاستخدام المزيد من المواد المتفجرة”، مؤكدا أن “هذا الصاروخ قدرات كبيرة لقوة الجو فضاء للحرس نظرا لإمكانياته وخصائصه”.

المصدر: “تسنيم”