ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء اجتماعًا مع اللجنة المركزية للجنسية المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (322) لسنة 2021، برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، وبحضور وزيري الداخلية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، والذي خصص لمتابعة أعمال اللجنة.

الدبيبة أكد بحسب مكتبه الإعلامي بأن المسؤولية المهنية والأخلاقية تقع على عاتق الحكومة، مع ضرورة المحافظة على الأمن القومي، والتنسيق مع مكتب النائب العام، وجهازي الأمن الداخلي والمخابرات العامة بالخصوص، بشرط ألا يعيق عمل اللجنة، وذلك بتفعيل هذا الملف المهم والموقوف منذ العام 2011، وخاصة الحالات الانسانية من أبناء المواطنات الليبيات وزوجة المواطن الليبي ، والحالات التي تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون المنظم لذلك.

واستعرض رئيس اللجنة نتائج عملها والتي عقدت ثمانية اجتماعات ولقاءات مع مكتب النائب العام بالخصوص، واتفقت على جملة من الإجراءات التي تنظم العمل من خلال لجنة مركزية تعمل وفق ضوابط محددة.

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