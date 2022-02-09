ليبيا – أكد المرشح لخوض الاستحقاق الانتخابي الرئاسي سيف الإسلام القذافي ثبات موقفه المعول على إرادة الشعب الليبي الذي اختار مسار الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأشار خالد الزايدي محامي المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي في تصريح صحفي خص به صحيفة المرصد إن موكله يعول على هذا الاختيار بوصفه وسيلة لتحقيق الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا فيما سيتسبب الحياد عنه في استمرار الانقسام وتدهور الأوضاع في البلاد.

وتابع الزايدي بالقول إن احترام إرادة الناخبين والانحياز إلى الشعب الليبي الرافض للمراحل الانتقالية هو السبيل الوحيد للخروج بليبيا من هذا النفق المظلم.