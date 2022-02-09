السفير الكوري الشمالي يقدم للحكومة السورية “شرحا مفصلا” عن تجربة بلاده في مواجهة الحصار

السفير الكوري الشمالي يقدم للحكومة السورية “شرحا مفصلا” عن تجربة بلاده في مواجهة الحصار

دمشق – قدم السفير الكوري الشمالي لدى دمشق “مون جونغ نام” في وزارة التجارة الداخلية السورية، شرحا مفصلا لتجربة بلاده في تجاوز الحصار الأمريكي عليها وترقية معيشة أبنائها.

وذكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزير عمرو سالم، بحث مع السفير الكوري علاقات بلديهما و”بالأخص تجربة الحصار التي تمارسها الإدارة الأمريكية تجاه الشعوب التي لا ترضخ لإملاءاتها”.

وقالت الوزارة إن الوزير سالم “استمع إلى شرح مفصل عن تجربة جمهورية كوريا الشمالية في تجاوز الحصار المفروض عليها وترقية معيشة الشعب الكوري بظل الضغوطات”.

ونقلت صفحة الوزارة عن الوزير سالم أن “الهم الأول والأخير للحكومة السورية هو تحسين الواقع المعيشي للشعب السوري، ولهذا تولي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أهمية كبرى في دعم المواطن وكل ما يخدمه ضمن إمكاناتها”.

وأضافت أن سالم رحّب بمبادرة السفير الكوري “لتقديم نتائج التجربة الكورية والتي حسّنت الواقع المعيشي في كوريا”.

وقال سالم إن “سوريا كانت وما زالت وستبقى خلف قيادة الرئيس بشار الأسد بلد السلام والأمان والمحبة للجميع وتمد يدها لكل من يريد الخير لها ولغيرها لتنعم بالسلام هي وشعوب العالم”.

المصدر: RT