العراق – قتل 3 عسكريين بالعراق، الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة الأنبار، غربي البلاد، وفق مصدر عسكري.

وقال ضابط بالجيش العراقي للأناضول، إن “مركبة مدنية كانت تقل 3 عسكريين، تعرضت لانفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار”.

وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “الانفجار أسفر عن مقتل الجنود الثلاثة”، دون تفاصيل أكثر.

وحتى الساعة 7:30 ت.غ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن تنظيم “داعش” الإرهابي كثف مؤخرا هجماته ضد أهداف عسكرية ومدنية في مناطق مختلفة بالبلاد.

وفي المقابل، أطلقت القوات العراقية حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد.

وكان “داعش” سيطر على نحو ثلث مساحة العراق صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت تنتشر في مناطق واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.

الأناضول