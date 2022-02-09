ليبيا – أفاد عضو مجلس النواب عمر العربي أن مجلس النواب سيعقد جلسة اليوم الأربعاء للنظر في مشاريع القوانين المتأخرة، وفي الغالب سيتم إحالتها إلى اللجان الفنية لإعادة دراستها، منها قانونا الرياضة والأمن الداخلي وقانون توحيد المرتبات وغيرها.

العربي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إن عدد النواب الحاضرين يتجاوز 110 نائبًا، ووفق المتداول فإن كثيرًا من الأعضاء في طريقهم اليوم إلى طبرق للمشاركة في جلسة الخميس المخصصة لاختيار رئيس الحكومة وقد يصل العدد الإجمالي إلى 140 نائبًا.

وأكد عضو البرلمان أن جلسة الخميس في طبرق لا تحتاج إلى أكثر من جولة؛ لأن عدد المترشحين لمنصب رئاسة الوزراء اثنان فقط، مشيرا إلى أن باشاآغا هو الأوفر حظًا، حسب رأيه.