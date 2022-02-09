ليبيا – أعلن المكتب الإعلامي لوزارت وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا اكتشاف مقبرة أثرية تعود للقرن الثاني للميلاد في منطقة الظهرة، أثناء عمليات حفر قامت بها شركة إنشاءات، حيث تعثرت أجهزة الحفر بأساسات أثرية.

جهاز الشرطة السياحية والآثار أكد عبر مكتبها الإعلامي تلقي رئيس فرع الجهاز طرابلس بلاغًا من أحد المواطنين بخصوص الاشتباه في وجود مقبرة أثرية ظهرت بعد أعمال حفر وبناء بمنطقة الظهرة.

وتوجه أعضاء التحقيق بالفرع لعين المكان وباشروا التحقيق والاستقصاء، لحين حضور وكيل النيابة المختص الذي قام بقفل المكان وتعيين دوريات الشرطة للحماية.

ووفقًا لجهاز الشرطة السياحية توجه أمس الثلاثاء إلى الموقع كل من العقيد خالد أبو دبوس مدير إدارة التحقيق بالجهاز رفقة المقدم معز الجعفري من إدارة الموروث الثقافي، والنقيب علي المودي رئيس قسم التحري بالجهاز، والنقيب علاء الجبو عضو التحقيق بفرع طرابلس، وكذلك فريق البحث والاستكشاف المكلف من مصلحة الآثار.

جهاز الشرطة السياحية أكد اتخاذه الإجراءات الخاصة بهذه المقبرة،وانتظار التقرير الفني من فريق البحث والاستكشاف بخصوصها.

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