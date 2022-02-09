ليبيا – طالب عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية مراقب التربية والتعليم بإيقاف الدراسة في المدارس العامة والخاصة اعتبارا من تاريخ اليوم الأربعاء ولمدة 14 يومًا.

المجلس البلدي طبرق أشار عبر قراره الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن المطالبة بإيقاف الدراسة هدفها منع تفاقم الوضع الوبائي في المدارس بعد غلق أحد مدارس البنات بالمدينة.

وأشارت البلدية عبر مكتبها الإعلامي أن لجان التقصي تقوم بعملها بأخذ المسحات في عدد من المدارس حيث ثبت وجود حالات موجبة.

بوالخطابية طالب المواطنين بالتطعيم وتطبيق الإجراءات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا.