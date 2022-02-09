ليبيا – أكدت نقابة المحامين التي يرأسها عبد الرؤوف قنبيح محامي رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على ضرورة تحديد موعد حتمي ونهائي لإجراء الانتخابات، مهددةً بدعوة الشعب الليبي إلى الدخول في عصيان مدني مستمر حتى إنجاز الاستحقاق.

نقابة المحامين وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه، طالبت الجمعية العمومية بالمحكمة العليا بتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس، الذي يقضي بتفعيل الدائرة الدستورية.

وعبرت عن ادانتها وعدم رضاها على ما وصفته بـ”العبث التشريعي” الذي يُفرض على المشهد السياسي طيلة المدة الماضية.

واعتبرت أن استمرار الأجسام السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في التعنت ورفض إجراء الانتخابات محاولة يائسة منها للبقاء في السلطة، مذكرةً هذه الأجسام بحلول الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير وإسقاط النظام السابق لعدم استجابته لمطالب الشعب الليبي بإقامة دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة.

النقابة لفتت إلى أن بيانها الصادر يأتي في إطار متابعتها للمشهد السياسي الراهن وانطلاقًا من واجبها الوطني، واستنادًا للتشريعات النافذة.