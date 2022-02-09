أبوظبي – افتتح تشيلسي الإنجليزي باب التسجيل في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع الهلال السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسجل هدف “البلوز” البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ32 من عمر اللقاء.

وسيتنافس الفائز على رفع كأس البطولة مع بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية الذي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الأهلي المصري بطل إفريقيا بهدفين نظيفين أمس الثلاثاء.

في المقابل، سيلعب الخاسر مع الأهلي لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

المصدر: RT