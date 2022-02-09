المغرب – أعلن المغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي الإنجليزي خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء قراره بعدم تمثيل منتخب “أسود الأطلس” مرة أخرى.

وقال زياش في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية على هامش مشاركة فريقه تشيلسي بكأس العالم للأندية في الإمارات: “لن أعود للمنتخب المغربي وهذا هو قراري النهائي.. أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن تركيزي الكامل الآن مع تشيلسي”.

ولم يشارك زياش مع منتخب “أسود الأطلس” في كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها الكاميرون مؤخرا، بقرار من المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش.

وكانت العديد من التقارير قد ذكرت أن زياش شعر بالصدمة والحزن الشديد بعد حديث صحفي لخليلوزيتش عقب خروج المغرب من كأس إفريقيا، حيث قال المدرب البوسني: “لن أسمح بعودة زياش للأسود، لن أسامحه، سامحته مرتين، لن أذهب لطلب الصفح منه مثلما فعل المدرب السابق”.

وما زاد من حزن زياش عدم دفاع الاتحاد المغربي لكرة القدم عنه بعد تصريحات المدرب، ما دفعه للتفكير جديا في الاعتزال الدولي رغم أنه ما زال يبلغ 28 عاما من عمره.

المصدر: ADSportsTV/twitter