ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره موقع أخبار “إنترناشيونال بوليسي دايجست” الأميركي الضوء على الدور التخريبي الذي مارسته فرنسا في ليبيا عام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن رئيس وزراء مالي “تشوغويل كوكالا مايغا” قوله خلال مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيونية مالية أن فرنسا هي التي دمرت ليبيا لنشر الأسلحة في كل مكان وجلب المرتزقة الأجانب لأراضيها ومن ثم انتقالهم إلى عدد من الدول ومن بينها بلاده.

وبين التقرير إن مالي تعتقد بشكل راسخ أن فرنسا ارتكبت خطأ كبير في ليبيا من خلال إثارة الفوضى التي تعيشها البلاد اليوم فباريس تمثل المصدر الأساسي لعدم الاستقرار بالأراضي الليبية بعد أن اقنعت حلفائها في حلف شمال الأطلسي “ناتو” بالتدخل العسكري وقتل العقيد الراحل القذافي.

وأضاف التقرير إن هذا الفعل مثل بداية جحيم مدمر لليبيين والدول المجاورة بعد أن ترسخت فيها شبكات الإرهاب والعبودية والاتجار بالبشر ناقلا عن وزير الداخلية والدفاع الفرنسي السابق “جان بيير شيفينمنت” قوله:”أعترف لقد دمرنا ليبيا التي كانت مسيطرة في السابق على حدودها”.

ترجمة المرصد – خاص