إنجلترا – شارك النجم كريستيانو رونالدو، كبديل في مواجهة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي، أمس الثلاثاء.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة BT Sport عبر حسابها على “تويتر”، رونالدو وهو يركض تجاه النفق المؤدي لغرف خلع الملابس عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة مباشرة.

ولم ينتظر النجم البرتغالي باقي زملائه لكي يقوم بتحية الجمهور على المدرجات، بل ظهرت على وجهه علامات الضيق والغضب وهو يلقي على الأرض بعض الأربطة البيضاء التي كانت ملتفة على ذراعه.

ووصل مانشستر يونايتد إلى النقطة الـ39 في المركز الخامس من ترتيب البريميرليغ.

واستمر رونالدو في حالة العقم التهديفي التي يعاني منها منذ بداية العام الجديد 2022، حيث لم يسجل للمباراة الخامسة على التوالي.

بذلك حقق “الدون” رقما سلبيا لم يحققه منذ 12 عاما، عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد، إذ كانت أطول فترة غاب فيها رونالدو عن التسجيل، في نهاية أول موسم له مع الملكي، ومعهم أول ثلاث جولات من الموسم التالي بالإضافة لمباراة في دوري أبطال أوروبا ضد أياكس.

المصدر: “وكالات”