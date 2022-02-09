سوريا – أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأربعاء تعيين غسان معتوق مديرا فنيا لمنتخب “نسور قاسيون”.

وجاء في البيان: “قررت اللجنة المؤقتة للاتحاد العربي السوري لكرة القدم تسمية السيد إياد مندو مديرا للمنتخب الوطني الأول، والكابتن غسان معتوق مدربا للمنتخب، والسيد موفق فتح الله مديرا لقسم المنتخبات، وإداري عام المنتخبات الوطنية، وذلك تمهيدا لخوض المباراتين القادمتين من التصفيات التأهيلية لبطولة كأس العالم 2022 أمام كل من لبنان والعراق في الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من شهر آذار (مارس) المقبل”.

ويعد غسان معتوق هو المدرب الخامس للمنتخب السوري في تصفيات المونديال الحالية، بعد فجر إبراهيم والتونسي نبيل معلول ونزار محروس والروماني تيتا فاليريو.

يذكر أن المنتخب السوري خرج رسميا من دائرة المنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد هزيمته أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين في الجولة الثامنة من المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات.

ويقبع “نسور قاسيون” في المركز السادس والأخير بالمجموعة الأولى بنقطتين من تعادلين مع الإمارات والعراق قبل جولتين من نهاية التصفيات.

المصدر: الاتحاد السوري لكرة القدم