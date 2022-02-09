ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن حملة التطعيم انطلقت اليوم الثلاثاء في كل مراكز التطعيم في البلاد وستنتهي في الـ 17 فبراير الجاري.

سميو وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل ” الثلاثاء أوضح أن نسبة الإقبال على التطعيم تتراوح بين 5 و20 ألف مطعّم في اليوم، متوقعًا أن تشهد زيادة بعد بدء الحملة المسائية.

وأشار إلى أن الحملة عبارة عن استمرار مراكز التطعيم إلى الساعة الـ6 مساءً، مؤكدًا أن التطعيمات متواصلة بالنوعين الموجودين الفايزر والسينوفارم.

سميو لفت إلى أن الفيروس منتشر انتشارا سريعا في كل مدن ليبيا حتى لدى الأطفال، وحالة الوفيات تتراوح بين 5 و20 وفاة يوميًا في كل مناطق ليبيا.