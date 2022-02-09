سهم “موانئ أبوظبي” يقفز في أول يوم تداول

سهم “موانئ أبوظبي” يقفز في أول يوم تداول

أبوظبي – بدأ تداول أسهم مجموعة “موانئ أبوظبي” للمرة الأولى في بورصة أبوظبي، امس الثلاثاء، بعد زيادة رأس المال بقيمة 1.1 مليار دولار من إصدار أولي قبل إدراجها.

وافتتح سهم مجموعة أبوظبي للموانئ، التي تدير موانئ وشركات خدمات لوجستية ومناطق صناعية في دولة الإمارات، بما يعادل 98 سنتا للسهم، أو 3.60 درهم. وقالت الشركة إنها ستستخدم رأس المال الذي تم جمعه من طرحها في البورصة في تمويل خططها للتوسع محليا ودوليا.

وقالت الشركة قبل يوم من طرحها للاكتتاب العام، إنها سجلت إيرادات بقيمة 1.1 مليار دولار في عام 2021، بزيادة بلغت 14 بالمائة عن العام السابق، وحققت أرباحا صافية قدرها 230 مليون دولار.

وتمتلك شركة أبوظبي التنموية القابضة، أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، غالبية أسهم الشركة، وتبلغ 75.44 بالمائة من مجموعة “موانئ أبوظبي”. وتظهر البورصة أن الشركة مملوكة لمواطنين إماراتيين بنسبة تزيد عن 98 بالمائة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم شركة “موانئ أبوظبي” اليوم بنحو 15% في أول تداول له بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتأتي خطوة إدراج مجموعة “موانئ أبوظبي” في البورصة بعد قرابة عامين من إعلان شركة “موانئ دبي” العالمية عن شطبها من بورصة دبي وإعادة الشركة إلى الملكية الكاملة للدولة. وكان الهدف من هذه الخطوة هو مساعدة شركة الاستثمار التابعة لحكومة دبي على سداد أكثر من 5 مليارات دولار للبنوك.

المصدر: أ ب + سي أن بي سي