“من هنا يبدأ تاريخ الحضارة”. بهذه العبارة يبدأ الثنائي البرتغالي كارلا موتا ورويي بينتو الوثائقي الأوّل من أصل اثنين الخاصّين بهما حول مهد الحضارات، العراق.

فهنا بنيت أوّل مدن وقلعات في التاريخ. وهنا بدأت عبادة الآلهة. وهنا بدأت مراقبة النجوم…

تاريخ حافل لمهد الحضارة ينقله هذا الثنائي في جزئين يخبران فيهما عن أهم المعالم الأثرية والتاريخية في العراق إلى بلادهم البرتغال!

دقّة ملحوظة في المعلومات المنقولة، زاد منها تخصّص الزوجة كارلا بالجغرافيا.

ونستعرض في هذه المقالة أبرز المحطّات التي زاراها، مع لمحة تاريخية صغيرة عن كلّ منها: