عصير “شائع في المنزل” أظهر قدرته على تعزيز نمو الشعر في غضون أسبوعين!

عصير “شائع في المنزل” أظهر قدرته على تعزيز نمو الشعر في غضون أسبوعين!

إنجلترا – قد يبدو فقدان الشعر مستعصيا على الحل، لكن بحثا استقر على عدد من الحلول الطبيعية وظهرت أدلة على علاج منزلي يمكنه تحفيز نمو الشعر، حتى أن أحد المدونين لاحظ النتائج في غضون أسبوعين.

وقال سام سينكير، جراح زراعة الشعر الرائد، الرئيس التنفيذي لمجموعة Este الطبية المتخصصة في الشعر والجلد: “يمكن أن يكون فقدان شعرك تجربة صعبة ويمكن أن يؤدي إلى عدم الثقة بالنفس، والصورة السلبية عن الذات وحتى العزلة الاجتماعية. وغالبا ما يمكن علاج تساقط الشعر بنجاح، اعتمادا على النوع والشدة، وذلك بفضل التحسينات المستمرة في التكنولوجيا والبحث. ويبحث العديد من المصابين عن طرق مختلفة لوقف التدهور وتعزيز نمو الشعر، وعصير البصل هو أحد أكثر العلاجات المنزلية شيوعا. ويُعتقد أن عصير البصل يحسن الدورة الدموية حول بصيلات الشعر، وهو أمر حيوي لأن تدفق الدم غير الكافي يحرم شعرك من العناصر الغذائية الأساسية ويتركه عرضة لخطر التكسر أو التساقط”.

ونُشرت الدراسة الأكثر شهرة حتى الآن في مجلة الأمراض الجلدية.

وبحثت التجربة السريرية في قدرة عصير البصل على معالجة داء الثعلبة، وهو اضطراب في المناعة الذاتية ينتج عنه عادة تساقط شعر غير مكتمل وغير متوقع.

وقام الباحثون بتجنيد 38 مريضا ووضعهم في مجموعتين: واحدة استخدمت عصير البصل على فروة الرأس مرتين يوميا لمدة شهرين والأخرى استخدمت ماء الصنبور.

وبعد ستة أسابيع، أبلغ 20 من 23 مريضا في مجموعة عصير البصل عن نمو الشعر مقارنة بمريضين فقط من بين 15 مريضا في مجموعة ماء الصنبور.

وخلص الباحثون إلى أن “الدراسة الحالية أظهرت أن استخدام عصير البصل الخام أعطى نتائج أعلى بشكل ملحوظ فيما يتعلق بإعادة نمو الشعر مقارنة بمياه الصنبور، وأنه يمكن أن يكون علاجا موضعيا فعالا لمرض الثعلبة البقعية”.

وأبلغ عن قصص النجاح أيضا في مدونات عبر الإنترنت.

وقال أحد المستخدمين: “كنت أستخدم عصير البصل خلال الأسبوعين الماضيين وبدأت شعيرات جديدة في النمو. استخرج عصير البصل، ضعه بلطف على فروة رأسك الصلعاء واتركه لأكثر من ساعتين أو طوال الليل إذا كنت مرتاحا للرائحة”.

ويوصي الخبراء بخلط البصل في الخلاط لاستخراج العصير، ثم تركه على فروة الرأس لمدة 15 دقيقة على الأقل.

المصدر: إكسبريس