ليبيا – أكد وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون بذله كل ما في وسعه منذ استيزاره لطرح وتفعيل مسألة زيادة مرتبات العاملين بالقطاع النفطي.

عون قال في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية طالعته صحيفة المرصد:”منذ أن توليت مهام الوزارة بذلت كل ما أستطيع من جهد سواء بمذكرات مكتوبة أو بمتابعة شفوية مع رئاسة مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس النواب الليبي ومع لجنة المالية بمجلس النواب أيضا بشأن هذه المسألة”.

وأضاف عون قائلا:”هذا قرار صادر من قبل الحكومة في نهاية العام 2017 وللأسف لم يطبق وأنا مع إنصاف الموظفين والعاملين حيث أنني اعتقد أنهم أوفو الدولة الليبية حقها ومن المفترض أن يتم مكافئتهم على مجهوداتهم التي استمرت على مدار سنوات”.