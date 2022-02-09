ليبيا – ترأس وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة تصريف الأعمال أحمد أبو خزام اجتماعًا لمتابعة عمل لجنة حصر وتنقيح بيانات مشروع إنشاء 500 مدرسة.

ووفقا لمتابعات صحيفة المرصد أكد بيان صحفي صادر عن الوزارة إن هذه المدارس ستعوض نظيرتها المتهالكة والقزمية والصفيح والمجهود الذاتي في البلديات فيما تمإعداد نموذج بيانات وتعميمه على المراقبات التعليمية يتضمن البيانات الخاصة بكل مدرسة.

وأضاف البيان إن اللجنة ستشرع في استقبال البيانات المرسلة من مراقبي التعليم ومقارنتها بما هو متوفر بإدارتي التعليم الأساسي والثانوي ومصلحة المرافق التعليمية مبينا إن هذا يندرج في قرار حكومي سمح للوزارة بالتعاقد لإنشاء 1500 مدرسة في مختلف المناطق خلال 3 أعوام.