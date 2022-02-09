ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم على تصريحات عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه بوفد من مجلس الدولة بشأن تعبيره عن رفض الحكومة والمجلس لأي قرار أحادي الجانب، معتبرًا أن هذه عبارة عن محاولة كباقي المحاولات، والعمل على الأرض هو الذي سيكون حاسمًا.

مرغم قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: “ربما يطمع باشاآغا أو غيره أن يدخلوا لطرابلس كما دعا لذلك عضو البرلمان ابراهيم الدرسي وقال عنده قوة، صحيح ربما يكون عنده بعض القوى، لكن ما ينقصه خلافًا للسراج الدعم الدولي، للأسف الكثير من القوة على الارض احترمت قرار مجلس الأمن الذي جاء بالسراج وقبلت دخوله لطرابلس، لكن هذا بعيد عن باشاآغا وانصحه ألا يغامر ببقية تاريخه بثورة فبراير ويرجع لأصله وقاعدته الشعبيه وماضيه الفبرايري ويترك الخزعبلات”.

وتابع: “عقيلة صالح وحفتر تحالف رسمي مصري إماراتي للثورة المضادة التي خدمت عليها ياباشاآغا واستشهد بعض أعضاء عائلتك فيها، وهذا كله لو تمكنت هذه الخطة ستكون أول ضحاياها أنت، العملية فاشلة والقوة على الأرض كثير منها رافضين للخطة التي تمهد لحفتر وأنصاره، مجلس عقيلة معروف لا دور له إلا تغطية سياسية لحفتر. وستثبت لك الأيام أن قانون الطغاة هو الذي يمشي أما أحلامك وما تطمع فيه من توافقات فلا تجدي مع هؤلاء”.

وبشأن احتمالية عودة “شبح الحرب” إذا تم تكليف فتحي باشاآغا كرئيس للحكومة في ظل رفض الدبيبة للتسليم، أكد على أن الاحتمال قائم لكن الأرجح أن باشاآغا يكتفي بحكومة الثني ويقبل أن يشكل حكومة في المنطقة الشرقية، مستبعدًا أن يجرؤ على مواجهة الرافضين لحكومة طبرق بل سيقبل ويشكل حكومة ويقدمها للبرلمان وتعتمد.

كما بيّن أن الموضوع في البرلمان لا يحتاج أصواتًا ولا لائحة وغيره، بل القرار الذي يريده عقيلة صالح سيصدر سواء صوتوا عليه أم لم يصوتوا، بحسب قوله.

وبشأن إذا ما كان فتحي باشاآغا محسوب على تيار الثورة و 17 فبراير قال: “لم نرَ له جهدًا في إقناع المنطقة الغربية، بل كل جهده في إرضاء وتقديم الولاء والطاعة لحفتر وعقيلة والطرف الآخر، ولو حاول إرضاء الثوار الذين تصدوا لحفتر في 4 أبريل وما بعدها يعرف أنه ستضيع فرصته في البرلمان، علي التكبالي في تصريحاته الأخيرة يعبر عن طموح حفتر الانقلابي بالسيطرة على البلاد والمؤسسة العسكرية وحاملي السلاح، وباشاغا يريد التوحيد، أنت توحد مع من؟ مع شخص ثبت بالدليل انه يسعى للانفراد بالسلطة؟”.

ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية هناك قوة مساندة هي الفاعلة وفي المنطقة الغربية والمؤسسة العسكرية لم تُبنَ بعد يمكن أن يعتمد عليها عن الأراضي التي تحت سيطرة الحكومة، وكل الدعم من القوة المساندة ودعم الثوار الذين ما زالوا يوصفون أنهم مليشيات لم يتم دمجهم لليوم، وفقًا لتعبيره.

وتطرق للحديث عن كلمة رئيس الحكومة التي وجهها للشعب قائلًا: “اللغة جيدة نحو البرلمان والنخبة السياسية المتكلسة التي لصقت في الكراسي ولم تعد تبالي، أوصي الدبيبة أن الانتخابات لسنا ضدها وستأتي يومًا ما عندما تتوفر قاعدتها الدستورية، لو تفاهم هو والمجلس الرئاسي على إصدار مراسيم في غياب السلطة التشريعية، تستطيع رئاسة الدولة أن تصدر قوانين بمراسيم وستكون قانون بالاستفتاء أو بانتخابات الهيئات التشريعية التي ينص عليها مشروع الدستور وتنتهي”.

مرغم اختتم حديثه بالقول: “أوصي الدبيبة كونه مسؤولًا عن السلطة التنفيذية والسجل المدني تحت سلطانه في كل الأحوال عليه أن يشكل لجنة من ذوي النزاهة والأمانة والوطنية ليتقوا موضوع السجل المدني، وتفرض على هؤلاء الفروع ومن في المنطقة الشرقية الذين تحت سلطان حفتر أن يأتوا بسجلاتهم وبياناتهم لها لتتأكد من العدد الفعلي، وهنا ستكون مهمة خطيرة أساسية رئيسية وشرط حيوي لإنجاز أي استحقاق انتخابي”.