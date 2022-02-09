الجزائر – نقلت وكالة “الأناضول” عن رئيس تنفيذي أسبق لشركة “سوناطراك” الجزائرية أن بلاده لا يمكنها تعويض الغاز الروسي في أوروبا بسبب “فارق الإنتاج بين البلدين”.

وأوضح الرئيس التنفيذي الأسبق الذي فضل عدم ذكر هويته، أن الجزائر تصدر في أحسن الأحوال ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب إلى إيطاليا، ونحو 12 مليار إلى البرتغال وإسبانيا، وكميات أخرى أقل نحو فرنسا وتركيا واليونان ودول أخرى.

وعلق بالقول: “كميات الغاز التي تصدرها الجزائر سنويا إلى أوروبا تفوق 42 مليار متر مكعب، بينما بإمكان أنبوب روسي واحد أن يضخ هذه الكميات”.

وأضاف: “بكل صراحة وموضوعية، لا يوجد حاليا بلد بإمكانه مواجهة الإنتاج الروسي من الغاز.. هناك محاولات أوروبية لتقليل التبعية للغاز الروسي، من خلال مصادر أخرى على غرار الجزائر وقطر والولايات المتحدة”.

وتستورد أوروبا من روسيا حوالي 40 بالمئة من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل 175 مليار متر مكعب.

المصدر: “الأناضول”