مصر – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من الأربعاء.

ومن المقرر أن يؤدي فهمي، الذي سيصبح أول قبطي يتولى هذا المنصب، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال ساعات، حسبما أفادت صحيفة “الشروق” المصرية.

وجاء في نص القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022: “تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فبراير “.

ويأتي هذ التغيير المفاجئ بسبب تعرض الرئيس الحالي للمحكمة المستشار سعيد مرعي عمرو، لأزمة صحية منعته من مباشرة مهامه الوظيفة.

وأصدر السيسي قرارا جمهوريا يحمل الرقم 50 لسنة 2022 بإحالة عمرو إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية.

المصدر: وكالات