إنجلترا – يرى مهاجم نادي ليدز يونايتد السابق، نويل ويلان، أن خسارة لقب كأس أمم إفريقيا بالنسبة لجناح ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، قد يعود بالفائدة على الريدز.

وقال مدرب الريدز يورغن كلوب إن نجم الفريق المصري يشعر بالإحباط بعد خسارة كأس أمم إفريقيا ولكنه جاهز ومستعد للمشاركة أمام ليستر سيتي، وجاء ذلك عقب انتشار صور أظهرت صلاح يتحدث لمدربه خلال الحصة التدريبية مع الفريق.

وقال ويلان في حواره مع شبكة “Football Insider” البريطانية: “سيكون محمد صلاح سعيدا بالعودة إلى ليفربول”.

وأكمل: “سيظل يشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لا أحد يحب خسارة النهائي وبعد الاقتراب من اللقب”.

مضيفا: “لكن ليس هناك وقت لتشعر بالأسف على نفسك، لأن ليفربول ما زال ينافس على الدوري الإنجليزي وصعد إلى نهائي كأس الرابطة، وينافس في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي”.

وتابع: “ما هو متأكد منه أن محمد صلاح لن ينهي الموسم بدون أي ألقاب، من المحتمل أن تمنحه خسارة كأس أمم إفريقيا المزيد من التصميم على النجاح مع ليفربول”.

وختم: “يمكنه الفوز ببعض الألقاب المهمة مع ليفربول وهو ما قد يعوضه عن خسارة كأس أمم إفريقيا”.

المصدر: “وكالات”