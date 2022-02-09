ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج 3 وحدات لتوليد الطاقة بمحطة الزاوية المزدوجة عن العمل وهي (الوحدة الثانية الغازية والوحدتين البخاريتين الثانية والثالثة) نتيجة الاشتباكات.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الاشتباكات تسببت في تضرر وفصل دوائر تصريف الطاقة وهي (الزاوية – الغرب) رقم (1 و2) جهد 220 ك.ف و (الزاوية – الزهراء) رقم (1 و2) جهد 220 ك.ف.

وأكدت الشركة أن الأمر سيؤثر تأثيرًا سلبيًا على أداء الشبكة الكهربائية، ويؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال، لافتةً إلى أن الفرق الفنية المتخصصة ستباشر بإصلاح الأضرار حال تحسن الوضع الأمني بالمنطقة.