إنجلترا – أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أن مستوى تهديد الإرهاب الوطني في البلاد تم تخفيضه من “شديد إلى محتمل”، أي أن إمكانية وقوع هجوم أصبحت “مرجحة” وليست “مرجحة للغاية”.

وفي بيان وزاري، قالت باتيل إن “مركز تحليل الإرهاب المشترك (JTAC) خفض مستوى تهديد الإرهاب الوطني في المملكة المتحدة من شديد إلى جوهري. وهذا يعني أن وقوع هجوم إرهابي في المملكة المتحدة أمر محتمل”.

وكان المركز رفع سابقا مستوى التهديد الوطني في المملكة المتحدة من كبير إلى شديد عقب هجومين إرهابيين في المملكة المتحدة في أكتوبر ونوفمبر 2021.

وأوضح البيان أنه “عندما يكون مستوى التهديد شديدا، فهذا يعني أن الهجوم محتمل للغاية. ورأى المركز أنه على الرغم من هذين الهجومين، فإن الطبيعة الحالية وحجم التهديد الإرهابي البريطاني يتوافق مع مستوى التهديد الذي كان موجودا قبل الهجمات”.

يذكر أن هناك خمسة مستويات مختلفة للتهديد، ومركز تحليل الإرهاب المشترك هو المسؤول عن تحديد المستوى في المملكة المتحدة.

المصدر: sky news