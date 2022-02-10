ليبيا – عقد وزير الصناعة والمعادن بحكومة تصريف الأعمال أحمد أبو هيسة اجتماع عمل مع رئيس مصلحة الطرق والجسور الحسين سويدان.

ووفقًا لما ورد في بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، فإن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة لمشروع خطة عودة الحياة الذي أطلقه رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، إذ تم التباحث خلاله حول إمكانية التعاون المشترك بين الوزارة والمصلحة لتسهيل فتح الطرق للمناطق الصناعية.

وشدد أبو هيسة خلال الاجتماع على ضرورة التواصل الدائم بين الوزارة ووزارة الموصلات بحكومة تصريف الأعمال، من خلال هيئة المناطق الصناعية ومصلحة الطرق والجسور لترتيب كيفية تحديد هذه المناطق المزمع ربطها بشبكة الطرق الرئيسية.