أولمبياد “بكين 2022”.. تعرف على ترتيب جدول الميداليات بعد سادس أيام المنافسات

أولمبياد “بكين 2022”.. تعرف على ترتيب جدول الميداليات بعد سادس أيام المنافسات

بكين – عزز المنتخب الألماني صدارته لجدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022″، التي تستضيفها الصين من الـ4 ولغاية الـ20 من فبراير الجاري.

وأضافت ألمانيا إلى رصيدها اليوم ميدالية ذهبية، لترفع رصيدها من الذهب إلى 6 ميداليات.

وصعدت النمسا 3 مراكز بعد أن حقق رياضيوها ميداليتين ذهبيتين وفضية واحدة.

ترتيب جدول الميداليات بعد منافسات اليوم السادس من أولمبياد بكين:

1- ألمانيا (6 ذهبية و3 فضية)

2- النرويج (5 ذهبية و3 فضية و4 برونزية)

3- النمسا (4 ذهبية و5 فضية و4 برونزية)

4- الولايات المتحدة (4 ذهبية و5 فضية وبرونزية)

5- هولندا (4 ذهبية و3 فضية وبرونزية)

6- السويد (4 ذهبية وفضية وبرونزيتان)

7- الصين (3 ذهبية و3 فضية)

8- إيطاليا (ذهبيتان و4 فضية وبرونزيتان)

9- روسيا (ميداليتان ذهبيتان، 3 فضية و6 برونزية).

الجدول كاملا:

المصدر: olympics.com