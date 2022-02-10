فلسطين – أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة وتصاعد التوتر في فلسطين، بما في ذلك ما حدث في مدينة نابلس وقتل ثلاثة فلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: “رأينا بلا شك ما حدث في نابلس، ونشعر بقلق إزاء التطورات الأخيرة، بما في ذلك التوترات المتزايدة في الضفة الغربية المحتلة، ومن الواضح أن ذلك يشمل حادثة إطلاق الرصاص على ثلاثة فلسطينيين وقتلهم على يد القوات الإسرائيلية في نابلس”.

وناشد جميع الأطراف التهدئة وتجنب أي تصعيد آخر.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا أمس جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تمكن من العودة إلى مسار مفاوضات هادفة، وفي نهاية المطاف إلى سلام عادل ودائم.

وشدد على ضرورة أن يعزز الطرفان وقف الأعمال العدائية ووجوب توقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية.

المصدر: UN NEWS