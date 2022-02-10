روسيا – أفاد مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن مواطنا أوكرانيا يقف خلف تنظيم إرسال تهديدات بوقوع تفجيرات في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة ودونباس.

وذكر المصدر، أنه تم اعتقال 14 شخصا لتورطهم في هذه الجرائم.

وأضاف المصدر: “نفذت المخابرات بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق في روسيا، عمليات بحث لتحديد واعتقال المتورطين في الانتشار الكبير عبر الإنترنت أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022 لمعلومات كاذبة بشكل متعمد حول تفخيخ مؤسسات التعليم والرعاية الصحية والمباني العامة ومنشآت البنية التحتية للنقل في أراضي روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان ومولدوفا، فضلا عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية غير المعترف بها. وخلال ذلك تم اعتقال 14 شخصا لضلوعهم في نشاطات تجمعات في الإنترنت متورطة في نشر بلاغات كاذبة عن عمد حول التفخيخ”.

ووفقا للمخابرات الروسية، تم نشر هذه التهديدات الإرهابية الكاذبة “من أجل زعزعة استقرار الوضع في روسيا والدول المجاورة، وابتزاز الأموال وبدوافع الشغب”.

وأشارت المخابرات إلى أن التحقيقات والعمل المشترك مع الهيئات الأمنية المختصة الأخرى في روسيا وبعض الدول الأخرى، دلت على أن المواطن الأوكراني أنطون أوسيبتشوك، من مواليد عام 2003، هو المشرف على تنظيم عمل هذه المجموعات الإجرامية، وهو في الوقت الراهن، يتابع دراسته في كلية الأمن المعلوماتي في الجامعة التقنية الوطنية في كييف.

المصدر: تاس