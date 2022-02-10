السعودية – أكد التحالف العربي أن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا جراء تصدي الدفاعات الجوية السعودية لهجوم جديد تعرض له مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة.

وأعلن التحالف اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها، مؤكدا سقوط شظايا اعتراض الطائرة في محيط المطار.

وذكر التحالف أن 12 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا جراء الحادث، مشيرا إلى “عودة الحركة الجوية بانسيابية في المطار بعد إجراءات السلامة المعتادة”.

ولم يذكر التحالف، وفقا لـ”واس”، الجهة المسؤولة عن الهجوم، لكن مطار أبها قد تعرض مرارا لهجمات مماثلة من قبل جماعة الحوثيين اليمنية.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التحالف غاراته على اليمن في الآونة الأخيرة وشن الحوثيين هجمات على الإمارات.

المصدر: “واس”