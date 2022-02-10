ليبيا – عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء في الخارج اجتماعها الأول في مقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال.

وبحسب بيان صحفي للوزارة طالعته صحيفة المرصد، ترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون المغتربين محمد سعيد زيدان والأعضاء الممثلين في اللجنة لوزارة العدل بحكومة تصريف الأعمال لشؤون حقوق الإنسان، وجهاز المخابرات والشرطة القضائية والشرطة الدولية والمجلس الوطني للحريات.

واستعرض المجتمعون جدول الأعمال الذي شمل كافة قضايا السجناء والموقوفين الليبيين في الخارج والإجراءات التي يمكن اتخاذها للإفراج عنهم أو العودة بهم إلى أرض الوطن لاستكمال مدة محكوميتهم بالقرب من ذويهم، فيما ستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها تباعًا وشهريًا لتذليل كافة الصعاب في معالجة هذا الملف.