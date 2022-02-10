القدس – اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، عددا من الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.

ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية، عن مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت المواطن عمار راغب صلاح من برقة شمال نابلس، وعامر العموري من نابلس.

كما اعتقلت طفلين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واقتحمت منزل الأسير المحرر خالد فواز صلاح، في منطقة محيط برك سليمان، وفتشته.

في السياق، اقتحمت القوات الإسرائيلية، حي الطيرة بمدينة رام الله واعتقلت المواطن قصي مراعبة، واعتقلت أيضا المواطن علي حامد من بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزله.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله واعتقلت الشاب رامي اشتية عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت الفتى قيس الغول من القدس.

المصدر: “معا”