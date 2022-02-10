ليبيا – رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها بقرار البرلمان الصادر اليوم الخميس بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.

القيادة العامة أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه ضرورة تولى حكومة باشاغا قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل وذلك بالعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون ودعم مجهودات اللجنة العسكرية 5+5 وتمهيد لإجراء الانتخابات والسعي لإرساء قواعد الأمن والأمان إلى جانب دعم الحرب على الإرهاب وتوحيد مؤسسات الدولة .

وأشارت القيادة إلى متابعتها واهتمامها الشديد لكافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتي انتهجها الليبيون لحل الأزمة الليبية الشاملة وتدفع بالوطن إلى الأمام وتحقق طموح المواطن الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار دستور للبلاد وبدء عجلة التنمية والبناء في أجواء يسودها الأمن الاستقرار.