ليبيا – افتتح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الخميس منصة التجارة الإلكترونية، في احتفالية حضرها وكيل وزارة الاقتصاد ورؤساء مجالس إدارات المصارف التجارية والمديرون العامون للمصارف ورئيس شبكة تجارة ليبيا، إلى جانب حضور شركات الدفع الإلكتروني الخاصة وعدد من الضيوف.

الكبير أفاد في كلمته الافتتاحية التي أعلن فيها إطلاق منصة التجارة الإلكترونية أن المنصة تعتبر إحدى إستراتيجيات مصرف ليبيا المركزي لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، وتهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات السوق الليبي في مجال عمليات الشراء الإلكتُرونية، ووسيلة أساسية في إتمام عمليات الشراء إلكترونيًا باستخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية المربوطة بشبكة الموزع الوطني.