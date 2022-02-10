الملك سلمان لبايدن: لا بد من التعاون لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة

الملك سلمان لبايدن: لا بد من التعاون لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة

السعودية – شدد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، امس على ضرورة التعاون “لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة”.

وأفادت وكالة “واس” السعودية الرسمية، في بيان، بأن الملك سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن، حيث تم خلال المكالمة “التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم”.

وأكد العاهل السعودي، حسب “واس”، على “أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله”، مثمنا ما أبداه الرئيس الأمريكي “من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وبموقف الولايات المتحدة الأمريكية بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها”.

وأشار الملك سلمان “إلى دعم المملكة جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة”، ومؤكدا في الوقت نفسه “حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار”.

كما أعرب الملك سلمان “عن حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني”، مشيرا إلى “جهود المملكة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن”.

كما أكد العاهل السعودي “على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوها بدور اتفاق أوبك+ التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه”.

وسبق أن ذكر البيت الأبيض، في بيان أصدره مساء الأربعاء، أن بايدن تحدث مع الملك سلمان “لبحث التطورات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهجمات المدعومة إيرانيا للحوثيين على المنشآت المدنية في السعودية”.

وأفاد البيان بأن الرئيس الأمريكي “شدد على التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هذه الهجمات وكذلك التأييد الكامل لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن”.

المصدر: “واس” + وكالات