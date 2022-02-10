ليبيا – أكد المسؤول الإعلامي لمدينة سبها أسامة الوافي أن قوات الجيش في جنوب البلاد، تخوض حربا طاحنة ضد المرتزقة والإرهابيين من جهة، ولإزالة التعديات التي طالت الطريق العام من جهة أخرى.

الوافي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس أضاف أن الجيش، أعاد سعر لتر البنزين إلى سعره الرسمي، وذلك لأن الوقود مدعوم من الدولة، وكانت المنطقة تعاني عدم ثبات الأسعار على مدى 8 سنوات.

وأرجع عدم الثبات إلى أن الأسعار كانت تتحكم فيها السوق السوداء، قائلًا إنها كانت “تتجاوز أضعاف قيمتها بسبها، وتبدأ أسعارها من دينار ونصف الدينار للتر الواحد، وترتفع كلما تعمقنا في فزان، فيتراوح سعر لتر البنزين ما بين 3 دينار في مرزق إلى 6 دينار في غات”.

وحول كيفية حل المشكلة وإعادة الانضباط إلى سوق الوقود في فزان، أوضح الوافي أن القوات المسلحة لجأت إلى افتتاح عدة محطات لتغذية مدينة سبها، فضلًا عن مراقبة المنافذ.