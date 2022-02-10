الولايات المتحدة – أظهرت بيانات رسمية، امس الأربعاء، تراجعا حادا وغير متوقع لمخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.8 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 4 فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 100 ألف برميل.

كما أبلغت الإدارة عن انخفاض أسبوعي في المخزون بمقدار 1.6 مليون برميل من البنزين، و900 ألف برميل من نواتج التقطير.

وتراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الأربعاء، دون ذروة 7 سنوات التي سجلتها منذ الأسبوع الماضي، بفعل استئناف المحادثات النووية الإيرانية.

المصدر: وكالات