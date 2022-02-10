العراق – أعلن العراق أن وفدا سيزور طهران قريبا لحل أزمة توقف إمدادات الغاز جراء المديونيات العراقية المستحقة لإيران، مؤكدا في الوقت ذاته تواصل المباحثات مع الجانب القطري لاستيراد الغاز.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزير الكهرباء المكلف عادل كريم خلال تصريحات للتلفزيون الرسمي قوله: “وفد من الوزارة سيذهب إلى إيران قريبا لحل أزمة الغاز”​​​.

وتابع أن “إيران لديها ديون على العراق تقدر بمليار و692 مليون دولار، وهذه نتيجة تراكمات”، لافتا إلى أن “تكلفة الغاز الإيراني أقل من 4 مليارات دولار سنويا”.

وأضاف: “لم نتسلم ميغاواط (من الكهرباء) واحدا من إيران خلال الصيف الماضي”.

وأشار إلى أن العراق يتسلم حاليا 500 ميغاواط فقط من إيران.

وأردف قوله: “لدينا القدرة الآن لإنتاج 21 ألف ميغاواط بأريحية، لكن حاجتنا تقدر بـ35 ألف ميغاواط”.

وأضاف: “نخطط للوصول إلى إنتاج 26 ألف ميغاواط خلال الصيف المقبل”.

وأكد ضرورة عدم الاعتماد على مصدر واحد في قضية الغاز، لافتا إلى أن المباحثات مستمرة مع قطر لاستيراد هذه المادة.

وأضاف أنه “خلال سنة أو 15 شهرا ستكتمل عملية استيراد الغاز القطري إن توفرت الإمكانيات”.

المصدر: “سبوتنيك”