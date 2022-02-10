روسيا – اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من السابق لأوانه التخلي عن النفط والغاز في قطاع الطاقة، متوقعا أن استخدام الهيدروكربونات سيستمر عدة عقود على الأقل.

وصرح بوتين، خلال افتتاحه اجتماعا لمجلس العلم والتعليم الروسي، اليوم الثلاثاء: “قلت مرات كثيرة إنه من السابق لأوانه التخلي عن الهيدروكربونات. سيتم استخدامها بشكل نشط خلال 20 أو 30 أو ربما حتى 50 عاما، خاصة مع قدراتنا في قطاع الغاز”.

وتابع: “وفي الوقت ذاته علينا أن نفهم إلى أين تتوجه البشرية وكوكبنا جمعاء، وأود أن أكرر أن علينا أن نكون في المقدمة في هذا المجال. وهذا أمر بالغ الأهمية خاصة بالنسبة إلى الرفاهية البيئية ودعم الجودة العالية لحياة مواطني روسيا، الأمر الذي يمثل الأولوية بالنسبة لنا”.

وشدد الرئيس الروسي على أن خفض التأثير السلبي على مناخ الكوكب من الصناعة الوطنية والنقل والقطاعات الأخرى سيجري بناء على بيانات دقيقة ومحسوبة، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة ضمان التنمية المسرعة للاقتصاد الوطني بالاعتماد على الأساليب الحديثة.

وأوضح بوتين: “إنها بالطبع مهمة مزدوجة عامة، وغير غير سهلة، ومن الظروف الأكثر أهمية في تنفيذ مثل هذه المهمة استمرار الانتقال إلى المصادر الخضراء منخفضة الكربون للطاقة”.

المصدر: وكالات روسية